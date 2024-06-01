هل يضع إمام عاشور نفسه في أزمة جديدة مع المنتخب.. ما علاقة كهربا؟

حالة واسعة من الجدل، ارتبطت باسم لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، عقب حديثه الإعلامي الأخير بمناسبة تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الـ 12، إذ طال الحديث علاقته مع اللاعب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بل والحديث عن كواليس انتقاله للأهلي، وعلاقته بنجوم الزمالك.

إمام عاشور في ورطة مع المنتخب

وما إن انتهى كهربا من حديثه، إلا وشارك إمام عاشور، صورة لمكالمة فيديو تجمعه مع زميله محمود عبدالمنعم «كهربا» أثناء ظهوره، خلال تواجده بمعسكر المنتخب، استعدادًا لتصفيات المونديال، ليقع في ورطة مع المدير الفني، بعد مخالفته تعليماته بعدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي والتركيز مع المنتخب.

هل يضع إمام عاشور نفسه في ورطة جديدة مع المنتخب.. ما علاقة كهربا؟

وعلى الرغم مما حدث للاعب إمام عاشور بسبب انشغاله بوسائل التواصل الاجتماعي، والأحاديث الإعلامية، بل والتأكد من العزم على عقد جلسة معه للفت النظر، إلا أن عاد «إمام» منذ ساعات وشارك مُجددًا فيديو يجمعه باللاعب محمود كهربا، اثناء الاحتفال بكأس دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي.

ونشر «عاشور» مقطعا من الفيديو عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور في ورطة داخل منتخب مصر بعد واقعة «كهربا».. وجلسة طارئة

وكانت علمت «الوطن» إن حسام وإبراهيم حسن، أبديا غضبهما من الصورة القديمة، التي نشرها إمام عاشور، بسبب مخالفته التعليمات التي أكد عليها مدير الكرة بعدم الانشغال بأي أمور خارج المنتخب والتركيز فقط على المواجهتين المقبلتين في تصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.