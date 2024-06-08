فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع المتعاملين مع «الوادي الأخضر و6 أكتوبر»

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر وشركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 بمنطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، خلال الفترة من 23/6/2024 : 23/7/2024 في مواعيد وأيام العمل الرسمية، وذلك للعملاء الذين لم يتقدموا بطلبات بالإعلانات السابقة.

فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع المتعاملين

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان، أن ذلك يأتي استجابةً للطلبات المقدمة من العملاء الذين لم يتمكنوا من طلبات توفيق أوضاعهم، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وكشفت عن تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.