محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة في شوارع مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات الموجودة بالشوارع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية.

شارك في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وخالد العرفي رئيس مدينة الخانكة، وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص، وياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد شريف نائب رئيس شركة نهضة مصر.

الحملة بمدينة الخصوص

شملت الجولة المرور على مدينة الخصوص وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول، ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، كما شملت المرور على شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

رفع تراكمات الرتش والقمامة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري، نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي، حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طن وعدد 3 لودر وتم رفع جميع التراكمات ووجه بتفعيل الورديات الليلة لضبط، أي سيارة تلقي القمامة بالشارع .

كما وجه «الهجان» باستمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبيه لمنع اي مظاهر عشوائية، ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والأكشاك المخالفة، واتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين ومنع تواجد الباعة الجائلين على الأرصفة والعمل على تسيير الحركة المرورية.

وخلال الجولة جرى ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس اتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، حيث تم سحب التراخيص وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ اللازم، وذلك لتحقيق الردع وحفاظًا على أروح المواطنين.

كما وجه بتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

كما شدد على شن حملة لضبط النباشين والتكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية، أو على الطريق الدائري، بالإضافة أيضًا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة، بمنطقة القلج، نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي، وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بعمل حملة مكبرة لتطهير المصرف بالكامل ورفع المخلفات الموجودة على سطح المياه، ونقلها إلى المدفن الصحي للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالمنطقة وتوفير بيئة صحية لهم.