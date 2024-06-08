بعد تسجيل أسوان أعلى درجة حرارة عالميا.. احذر التعرض للشمس أكثر من هذا الوقت

ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق، تشهده المحافظات كافة إلى النحو الذي دفع المواطنين إلى الاحتماء بمنازلهم وتشغيل التكييفات والمراوح وعدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة فقط، وسجلت محافظة أسوان أعلى درجة حرارة عالميًا بـ50 درجة مئوية خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك نتيجة للكتل الهوائية الحارة الآتية من المناطق الصحراوية، لذا برز تساؤل في أذهان العديد عن المدة التي يجب بقاؤها تحت أشعة الشمس ولا تضر بالجسم.

مدة البقاء تحت أشعة الشمس

الدكتور هاني عزو، استشارى الباطنة وامراض وزراعة الكلى وعلاج السكر والغدد الصماء، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الإنسان لا يجب أن يتعرض لدرجات الحرارة العالية جدًا أكثر من ساعة، لأنه بعد ذلك يبدأ الجسم في التعرض لمضاعفات خطيرة: «الوقت اللي ممكن يتحمله الشخص من نصف ساعة إلى ساعة، ويختلف تأثير الحرارة العالية على الجسم على حسب كان في الشمس ولا في الضل».

وأضاف «عزو»:«لو زاد تواجد الإنسان في درجات حرارة الشمس العالية عن ساعة ممكن يؤدي لإغماء وممكن توصل لغيبوبة، لأنها ممكن تأثر على المخ».

دراسة تحذر من حرارة الشمس على الدماغ

موقع«brainfacts» الخاص بالأبحاث والدراسات الخاصة بالمخ، ذكر تأثير تعرض الدماغ لدرجات الحرارة العالية، بحسب دراسة أجراها توماس كلانتون، الأستاذ في كلية الصحة البشرية بجامعة فلوريدا، كالتالي: