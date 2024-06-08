7 نصائح لحماية السيارة من ارتفاع درجات الحرارة.. «الجو الحار يدمرها»

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، قد تتأثر العديد من الأجهزة بتلك الحرارة، ومن أبرزها السيارة خاصة أنها تستخدم لساعات طويلة خلال الموجة الحارة، ونستعرض أبرز 7 نصائح لحماية السيارة من الموجة الحارة، وذلك لأن الجو الحار يدمرها.

حماية السيارة من درجات الحرارة

خلال السير على الطرق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لابد من اتباع عدة نصائح لتجنب المخاطر الناتجة عن تأثيرها على السيارات، وللحفاظ على سلامة الشخص، وفق ذكرته الإدارة العامة للحماية المدنية، في بيان.

عند الاستعداد للسير على الطريق في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لابد من تفقد ضغط إطارات السيارة وضبطها على نسب معينة، لتجنب انفجارها مع سخونة الجو، تعد هذه أولى النصائح المقدمة لحماية السيارة من الأشعة الحارقة.

نصائح للحفاظ على السيارة في الجو الحار

ولتجنب زيادة الضغط على خزان الوقود «البنزين»، لابد من الحرص على عدم ملئه كاملًا، فضلًا عن تجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال بداخل السيارة، وفتح وإغلاق النوافذ بشكل مستمر بين الحين والآخر بعد تشغيل تكييف المركبة.

حينما تنخفض درجة الحرارة داخل السيارة، بينما في الخارجة الدرجة أعلى بكثير، يترتب عليه الضغط على الزجاج، الذي قد يؤدي إلى انكساره، وفي حال عدم استخدام السيارة لفترات طويلة لابد من ركنها بمكان ظليل، تجنبًا لارتفاع درجة حرارة المحرك، مما يؤدي إلى انفجارها بسبب حرارة الجو.