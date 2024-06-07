مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي شعرك من أضرار الشمس؟

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في العديد من المشكلات والأضرار للشعر، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكن ثمّة نصائح مهمة يمكن اتباعها لتجنب تلك الأضرار التي تنعكس بالسلب على المظهر العام.

الشعر والشمس

تعد الشمس من أهم عناصر تغذية الشعر، ووفقًا ما لما ذكرته هبة الله نبيل، استشاري الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن»، يستمد الشعر فيتامين «د» من أشعة الشمس، وعلى تحفيز نمو الشعر ومنعه من التساقط، كما يساعد على علاج بعض الأمراض مثل الصدفية، ولكن هناك العديد من الأضرار قد يتعرض لها الشعر، نتيجة التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

أضرار الشمس على الشعر

استشاري الجلدية أوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يأتي بنتائج سلبية على الشعر، ومن بين هذه الأضرار:

- يصبح الشعر جافًا نتيجة لفقدانه المرطبات التي يحتويها.

- برودة الشعر وتغير لونه.

- يفتقد حيويته، وربما يلاحظ تغير في لون الشعر خاصة عند الأطراف.

- تلف وتساقط الشعر.

- وهناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من الفتيات والسيدات، وهو استخدام الزيوت والتعرض لأشعة الشمس مباشرة، تعد الزيوت بجميع أنواعها موصل جيد للحرارة، يضاعف هذا الفعل أضرار الشمس على الشعر.

نصائح لتجنب الأضرار

- عدم وضع أي زيوت والنزول في الشمس.

- استخدام منتجات حماية الشعر.

- عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة.

- وضع مرتبطات للشعر.

- تناول المياه بكميات كبيرة.