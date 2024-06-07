مدينة مصرية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الكرة الأرضية.. رقم قياسي

موجة شديدة الحرارة، يعاني منها العالم بأجمعه، خاصة الدول والمناطق القريبة من خط الاستواء، الأمر الذي جعل أحد المدن المصرية تصل درجة حرارتها إلى رقم قياسي لم يتحقق من قبل، لدرجة أنها تعتبر حاليا الأعلى على وجه الكرة الأرضية.

وتعاني مصر من كتلة هوائية شديدة الحرارة، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة بعدة مناطق واسعة، خاصة في جنوب البلاد، وسجلت مدينة أسوان درجة حرارة وصلت إلى 49.4 درجة مئوية أمس، لتكون الأعلى على الكرة الأرضية بالوقت الحالي، إثر موجة الحر الشديدة التي أصابت العديد من المدن.

حقيقة تسجيل 3 محافظات أعلى درجات حراراة بالعالم

وحول حقيقة تسجيل 3 محافظات أعلى درجات حرارة بالعالم، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالفعل سجلت هذه المحافظات درجات الحرارة التي قدمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ إذ سجلت محافظة أسوان أمس 49.6 درجة مئوية، والأقصر 47 درجة مئوية، وجامعة جنوب الوادي بقنا، سجلت 46.4 درجة مئوية.

وأوضح «القياتي» أن هناك بروتوكول تعاون بين هيئة الأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن تبادل المعلومات حول الطقس بين الدول المحيطة؛ لأن يساعد ذلك على عملية التنبؤ، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد تسجل أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية، والتي يكون متوسطها 47 درجة مئوية، وهو ما حدث في أسوان وجنوب الوادي والأقصر؛ وذلك لأن درجات الحرارة ترتفع كلما اتجهنا ناحية الجنوب بشكل تدريجي، أي أن الفيوم تسجل حرارة أعلى بمعدل درجة أو اثنين من القاهرة وهكذا في باقي محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- بنها: العظمى 40 والصغرى 26 درجة .

- دمنهور: العظمى 39 والصغرى 25 درجة .

- وادي النطرون: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- المنصورة: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

- الزقازيق: العظمى 41 والصغرى27 درجة .

- شبين الكوم: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

- طنطا: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

- دمياط: العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

- بورسعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 42 والصغرى 23 درجة.

- السويس: العظمى 41 والصغرى 24 درجة.