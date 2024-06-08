«تموين القاهرة»: 2028 مخبرا تعمل خلال عيد الأضحى على مستوى العاصمة

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، استعداد المديرية لاستقبال عيد الأضحى، من خلال 2028 مخبز قطاع خاص وعام على مستوى القاهرة تعمل خلال فترة العيد، مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، إضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها، كما سيتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

تكثيف الحملات على المخابز

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد، مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة اي زيادة.

زيادة المواد البترولية

وأوضح مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات .

وأشار «ثابت» إلى إعداد مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها، في ظل منظومة انتاج الخبز الجديدة، وذلك بمراقبة أداء المخابز والمطاحن بهدف ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، مع تكثيف الرقابة التموينية على المخابز بصفة عامة وخاصة المخابز الغير ملتزمة وذلك لتشغيلها بالمعدلات المعتادة وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.