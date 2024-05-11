«تموين القاهرة»: 22 حملة على المخابز السياحية والبلدية يوميا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التي أقرتها وزارة التموين، بعد انخفاض سعر الدقيق، والتي راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

حملات مستمرة على المخابز

وفي سياق متصل، أكد ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية تقوم يوميًا بشن 22 حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة، مشيرًا أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 192 محضرًا لمخابز سياحية، منها 76 محضرًا لعدم وجود ترخيص، و36 محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، و63 محضرًا لعدم الإعلان عن السعر، و17 محضرًا لعدم وجود فواتير وتم تحريز 85 طن دقيق 72%.

ضبط مخالفات في أفران بلدية

كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية بالقاهرة عن تحرير 270 مخالفة لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات، أو إنتاج خبز ناقص الوزن.