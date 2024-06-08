«تموين القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين بالقاهرة عن تخصيص المديرية أرقام تليفونات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار أيام العيد، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن والحد من أي مخالفات، والتأكد من توافرالسلع بالسعرالمناسب وهي «27420019، و27420025، و27420037، و27420038»

وقال ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن المديرية عملت على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات النيل، والأهرام، والمصرية.

توفير اللحوم بأسعار مخفضة

وأشار إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة، والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات تقل عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية

وأضاف مدير المديرية أنه يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.