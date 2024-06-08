ضبط شخص أدار كيانا تعليميا دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة القليوبية، كيان تعليمي غير مرخص في القاهرة وإدارته، لمنح شهادات مزورة في عدة مجالات، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم توفير فرص عمل للشباب والفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على «شهادات منسوب صدورها لإحدى الشركات العالمية "مزورة" – 2 ختم خاص بالكيان - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.