أسعار الميكروويف 2024 للراغبين في شرائه قبل عيد الأضحى

على مدار السنوات القليلة الماضية، برزت أهمية استخدام الميكروويف في تسخين الطعام، إذ أصبح جهازا منزليا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، نظرا لما يوفره من وقت وجهد في تسخين الطعام، وإعادته وكأنه طازجا مرة أخرى، الأمر الذي يجعل الكثيرين يهتمون بمعرف أسعار الميكروويف 2024 في الأسواق.

وتختلف أسعار الميكروويف وفق العديد من الأشياء، والتي من أبرزها سرعة تسخين الطعام، والإضافات الموجودة بها مثل الشواية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الميكروويف 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية، وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

أسعار الميكروويف 2024

- يتراوح متوسط سعر الميكروويف سعة 20 لترا بين 3500 و4500، ويختلف السعر حسب الماركة الخاصة بالميكروويف.

- يتراوح متوسط سعر الميكروويف 25 لترا بين 4700 و 5600 جنيه.

- يتراوح متوسط سعر الميكروويف سعة 28 لترا بين 5900 و7000 جنيه.

- كما يتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 30 لترا بين 6300 و7800 جنيه.

- ويتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 34 لترا بين 6000 و 7800 جنيه

- فيما يتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 36 لترا بين 6200 و8000 جنيه.

- ويتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 40 لترا بين 8000 و9000 جنيه.

- كما يتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 42 لترا بين 8400 و9500 جنيه.

- ويتراوح متوسط سعر ميكروويف سعة 43 لترا بين 8500 و9700 جنيه.