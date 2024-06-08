تحرير 116 محضرا خلال حملات تموينية في 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة و الطب البيطري والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.

حملات على المخابز البلدية والأسواق

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز «مطاي - العدوة - المنيا - ديرمواس» جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تحرير 41 محضراً متنوعاً بمركز مطاي، منها 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية، و23 محضراً تموينياً للأسواق تنوعت بين ذبح خارج السلخانة ومخالفة اشتراطات صحية ونقص وزن وعدم نظافة وعدم إعلان وإدارة منشأة بدون ترخيص، وضبط 19 جوال أعلاف مجهولة المصدر.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز العدوة، تم تحرير 12 محضراً تموينياً على خلال حملة على الأسواق، شملت المحاضر «عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة»، وتم تحرير 37 محضراً تموينياً بمدينة المنيا تنوعت بين «نقص وزن - عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - محاضر إشغال - محاضر بيئة».

وفي مركز ديرمواس تم تحرير 26 محضراً خلال حملة على المخابز البلدية، بين «نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعلان»، إضافة إلى ضبط تصرّف في 11 جوال دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.