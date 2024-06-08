ديك فان دايك يحقق رقما قياسيا في حفل «إيمي».. أكبر فائز بالجائزة

إنجاز غير مسبوق حققه الممثل ديك فان دايك، في حفل توزيع جوائز إيمي النهارية لعام 2024 في نسختها الـ51، إذ أصبح الممثل البالغ من العمر 98 عامًا، أكبر فائز بالجائزة عندما حصل على جائزة أفضل أداء ضيف في مسلسل درامي نهاري عن دور تيموثي روبيشو في مسلسل «Days of Our Lives».

وعبر الممثل ديك فان دايك عن سعادته الشديدة لدى تسلمه الجائزة، قائلًا إن الأمر لا يصدق، وضحك الجمهور وهو يسخر من حقيقة أنه كان يلعب دور رجل عجوز طوال حياته، على حد تعبيره.

أكبر مرشح في التاريخ

وأضاف: «أنا أكبر مرشح في التاريخ.لا أستطيع أن أصدق ذلك، لقد كنت ألعب دور الرجال المسنين طوال حياتي، لو كنت أعلم أنني سأعيش كل هذه المدة، لكنت اعتنيت بنفسي بشكل أفضل، أنتم يا رفاق عائلة حقيقية وقد استقبلتموني وعاملتوني بلطف شديد»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

ديك فان دايك يحتفل بـ80 عامًا من العمل

واختتم كلامه مشيرًا إلى أنّ الجائزة توجت 80 عامًا من العمل، بدأت بتقديم عرض للتسلية مع أحد أصدقائه لكنها كانت بداية مسيرته المهنية: «عمري 98 عامًا، هل تصدقوا ذلك؟، هذا حقًا يتوج حياة 80 عامًا في العمل».