ترشح لـ53 جائزة بلا فوز واحد.. «Better Call Saul» الخاسر الأكبر في جوائز إيمي

خرج مسلسل «Better Call Saul» خالي الوفاض من حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم في نسختها الـ 75، عن أفضل المسلسلات التلفزيونية التي عرضت على مدار عام 2023، إذ لم يحصل المسلسل على جائزة واحدة من إجمالي 7 جوائز ترشح لهم هذا العام، ليصبح بذلك إجمالي الترشيحات التي حصل عليها المسلسل على مدار تاريخه 53 ترشيحا لجائزة لم يحصل منهم على جائزة واحدة على الإطلاق.

وترشح مسلسل «Better Call Saul» لـ 7 جوائز إيمي برايم تايم هي: أفضل مسلسل دراما ولكن ذهبت الجائزة لمسلسل «Succession»، كما ترشح بطل المسلسل بوب أودينكيرك لجائزة أفضل ممثل في مسلسل دراما وحصل على الجائزة كيران كولكين عن دوره في مسلسل «Succession»، بينما ترشحت ريا سيهورن لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل دراما عن دورها في المسلسل ولكن الجائزة ذهبت لـ جينيفر كوليدج عن دورها في مسلسل «The White Lotus»، وفقا للموقع الرسمي للجائزة.

ومن الجوائز التي ترشح لها المسلسل: جائزتين لأفضل كاتب لمسلسل دراما ولكن الجائزة تمّ حسمها أيضًا لمسلسل «Succession»، بالإضافة إلى جائزة أفضل دمج صوتي التي حصل عليها مسلسل «The Last Of Us»، وأفضل مونتاج في مسلسل درامي التي حصدها المسلسل الأخير نفسه.

«The Bear» يحصد نصيب الأسد من جوائز إيمي برايم تايم الـ 75

وحصد مسلسل «The Bear» على أكبر عدد جوائز في حفل توزيع جوائز برايم تايم بـ10 جوائز من إجمالي 13 جائزة ترشح لها الفيلم، وفي المركز الثاني جاء مسلسلي «Beef» و«The Last of Us» بـ8 جوائز، أما في المركز الثالث مسلسل «Succession» بـ6 جوائز معظمها في الفئات الكبرى.