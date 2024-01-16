نجم مسلسل The Crown يتضامن مع غزة في 4 مناسبات.. آخرها حفل جوائز إيمي

يحرص الممثل البريطاني من أصول مصرية خالد عبدالله نجم مسلسل The Crown على دعم غزة في كل مناسبة عالمية يتواجد بها، وفي ظهوره الأخير في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 75 مساء أمس، سار على السجادة الحمراء وهو يرتدي بذلة باللون الأسود عليها دبوس لـ«ميزان» وآخر لـ «حمامة»، ودون على يده عبارة «لن يحدث مجددًا»، التي تستخدم للتعبير عن الإبادة الجماعية، وذلك في إشارة إلى القصف المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف نجم مسلسل The Crown عن دعمه لغزة، من خلال كشف معاني الزي الذي اختاره لحضور حفل جوائز إيمي، من خلال تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «تبدأ حياتنا بالانتهاء في اليوم الذي نصمت فيه عن الأشياء المهمة، نحزن على الموتى ونقاتل مثل من أجل الأحياء».

وتابع: «الحمامة من بيت لحم، والميزان للعدالة في كل مكان ولمحكمة العدل الدولية.. لأن كل الحياة مقدسة».

نجم مسلسل The Crown يدعم غزة على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب بـ «حمامة»

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يعلن فيها نجم مسلسل The Crown عن دعم غزة على السجادة الحمراء، فقبل أيام ظهر وهو يرتدي بدلة سوداء وشارة بيضاء على ذراعه ودبوسا على شكل حمامة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ونشر الصورة بعد ذلك عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «الحمامة مصنوعة في بيت لحم، يصادف اليوم مرور 3 أشهر من الموت والدمار الذي لا يسبر غوره، نحن بحاجة لإنهاء الوضع، الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار».

نجم مسلسل The Crown يوقع على وثيقة لدعم غزة

كما دعا أيضًا إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة في ديسمبر 2023، خلال العرض الأول للجزء السادس من المسلسل في لوس أنجلوس، وبينما كان يلتقط الصور مع زميلته إليزابيث ديبيكي، كشف خالد عن كتابة على يده بقلم أسود كتب عليها «وقف إطلاق النار الفوري»، و«إنهاء الاحتلال».

وسبق أنَّ وقّع «خالد» على رسالة تطالب بوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة مع فنانين من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، إلى جانب أمثال تيلدا سوينتون، وميريام مارجوليس، وستيف كوجان، وقال أكثر من 4 آلاف فنان: «حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل تساعدها وتحرض عليها».