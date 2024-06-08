«مصر للطيران» تبدأ تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين في يوليو المقبل

أعلنت مصر للطيران عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالي، اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، على أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف في 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب، بحسب ما ذكره المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

رحلات من مطار القاهرة إلى العلمين

وأضاف «زكريا»، أن الشركة تسير رحلتين من القاهرة إلى مدينة العلمين يومي الخميس والسبت على متن طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم Ms032 الساعة 23:15 على أن تصل إلى مطار العلمين الساعة 00:25.

تشجيع حركة السياحة

وتقلع رحلة الشركة رقم MS033 من مطار العلمين الساعة 01:05 لتصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة 02:15، وذلك في إطار خطة تشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحي بعضها ببعض داخل البلاد، وتيسيرا على المسافرين الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي.