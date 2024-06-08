وزير إسرائيلي سابق يطالب بطرد نتنياهو: سنخسر الشمال والجنوب إذا استمر

قال روني بار أون، وزير المالية السابق في إسرائيل، إنه إذ استمر الوضع كما هو عليه خلال الأشهر الأخيرة، فإننا نتجه نحو الخسارة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ينبغي طرد نتنياهو

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن بلاده تواجه خطر فقدان نصف الشمال بسبب سيطرة حزب الله والضربات التي تأتي من الجنوب اللبناني، كما أن الموقف مشابه في الجنوب، مؤكدًا أن إسرائيل ينبغي عليها طرد رئيس وزراء الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو.