وسط توترات مع بايدن.. نتنياهو يتباهى بإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي

كشفت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحدث بفخر وتباهي عن سعادته بتمثيل إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي.

وقالت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء، إن نتنياهو سيلقي خطابا أمام المشرعين في 24 يوليو المقبل، لافتة إلى أن هذه الكلمة ستكون عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل ملاحقتها أمام المحافل الدولية وتعزيز عزلتها الدولية.

أضافت: «العمليات العسكرية البرية التي استهدفت الأطفال وخيام النازحين وجدت آثارا لسلاح أمريكي هناك، رغم تنصل أمريكا من مساندة الموقف الإسرائيلي وأنها تستند فقط إلى القانون الدولي».

أكدت دانا أبوشمسية أن هناك احتفاء لاستدعاء نتنياهو لإلقاء خطابه حول الحرب أمام الكونجرس الأمريكي، والتي تعد المرة الرابعة في حياته السياسية، مبينة أنه لربما توطد هذه الكلمة المرتقبة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعززها في ظل استدعاء 4 من كبار قادة الكونجرس من بينهم زعيم الحزب الديمقراطي.

وأوضحت أن هناك دعوة للتظاهر غدا في أكثر من 50 بلدة إسرائيلية للتنديد بالحرب وتتزامن أيضا مع نية بيني جانتس الاستقالة من «كابينيت الحرب»، وهو الأمر الذي في حال حدوثه تكون صفقة التبادل بعيدة، وغير مرتقبة ولاسيما وأن هناك محاولة لفض مجلس الحرب لجعل الأمور تعود إلى نصابها قبل الحرب.

واختتمت أن الشارع الإسرائيلي يرى أن جيشه يتكبد خسارة كبيرة جراء الحرب، وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على كل الأمور، وهذا يفسر ما يفعله نتيناهو من إطالة أمد الحرب لتمسكه بمنصبه في ائتلاف الحكومة.