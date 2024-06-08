فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز بالمنيا ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر مايو الماضى، تمهيداً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»، ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

استقبال 4060 دارساً ودارسة

وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع «المصريون يتعلمون»، لافتا ًإلى فتح 406 فصول بمراكز (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ المنيا)، بما يتيح استقبال 4060 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

تمكين الراغبين في تعلم القراءة والكتابة

وأشار مدير الشباب و الرياضة إلي أن مشروع «المصريون يتعلمون» مبادرة وطنية هامة وواعدة تهدف إلى القضاء على الأمية في مصر، وتشمل المبادرة العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تمكين الراغبين في تعلم القراءة والكتابة من شروط المعرفة الأساسية.