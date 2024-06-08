اتحاد كمال الأجسام: «حضور دولي مدهش» لبطولة إفريقيا المقامة في مصر

كشف الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، تفاصيل تنظيم مصر لبطولة إفريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية، موضحًا أن هذه البطولة تم إقامتها بالصالة الكبرى بنادي الشرطة الرياضي وتقام على مدار ثلاث أيام.

بطولة إفريقيا لكمال الأجسام

وأشار «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى»، إلى أن هذه البطولة التي تنظمها مصر بدأت 6 يونيو الماضي، مشددًا على أن اليوم الأول كان خاصا بالموازيين والمقاييس والتسجيلات الخاصة باللاعبين.

وأوضح أنه يوم أمس الجمعة كان هناك منافسات في عدد من الألعاب بمراحل الناشئين البالغين من العمر 23 عامًا ثم مراحل الرجال، وتم مشاركة أمس عدد كبير من الرجال فوق عمر 70 عامًا.

وأضاف :«نحترم بطولة الأساتذة وأبطالها، ونقول دائمًا أن الرياضة غير محدودة.. اليوم نشهد ختام البطولة التي تنظمها مصر»، موضحًا أن هذه البطولة شهدت حضور دولي مدهش ويشارك بها 13 دولة إفريقية.