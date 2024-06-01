شهيرة تدعو بالرحمة لمحمود ياسين في ذكرى عيد ميلاده: يارب تبقى وسط الصالحين

احتفلت الفنانة شهيرة بعيد ميلاد الفنان محمود ياسين الذي يوافق غدا الأحد 2 يونيو، وذلك من خلال كلمات خاصة شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شهيرة تحتفل بعيد محمود ياسين بهذه الكلمات

شاركت الفنانة شهيرة مع جمهورها مجموعة من الصور للفنان محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده، معلقة «عيد ميلادك بكرة، حبيبي كان بيبقي بسيط والعيلة الصغيرة بتتلم حواليك، وأنت واقف مبسوط بتتجول بعينيك في وسط أحب الناس ليك، يارب تبقى وسط الصالحين راضي بما أتاك الله من فضله وحشتنا أوي أوي».

شهيرة تشيد بالأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة

يذكر أن الفنانة شهيرة كانت قد أشادت بالأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة في السباق الرمضاني الماضي من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، «انتظرت بعد انتهاء ضجيج المسلسلات والهيصة والزمبليطه في الصالون ما بين جيد، ونص نص، وبين من لا يحترم عقل المشاهد، وفي أعمال قدمت متعة كوميدية بتسعدنا وفيه بمن يستخف بعقولنا، طب ياعم دا شيء ما بيحصلش في الحياة وبأي منطق نستوعب اللي بيحصل ده، مش مهم ناجحين برضة طيب لله الأمر من قبل ومن بعد وفيه أعمال والله فخر الدراما المصرية، كنت فخورة بالإنتاج الضخم والكتابة والإخراج كل ده مغلف بالرؤية الواعية والفنانين العظام أعمال مثل الحشاشين وجودر وإمبراطورية ميم وغيرهم والله».