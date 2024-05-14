شخصية شهيرة سبب نجاح شريف منير.. اعرف السر في عيد ميلاده

سواء على المسرح أو في السينما، يأخذك شريف منير إلى عالم الضحك بحسه الفكاهي؛ فهو في الواقع يتمتع بروح طفولية أيضًا لم تتركه حتى بعد تخطيه الستين عامًا، عاصر مجموعة من كبار الفنانين، لكن شخصية شهيرة أثرت فيه وكان مُعلمه المقرب؛ نكشفها مع أسرار من بدايته بالتزامن مع عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 14 مايو.

شخصية شهيرة سبب نجاح شريف منير

كشفت الفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها «صاحبة السعادة» أسرارًا عن بداية شريف منير؛ قائلة خلال تقديمها له: «شاركَني شريف منير في حاجات كتيرة جدًا منها اللعب وتصرفات العيال، تربى على يد صلاح جاهين وكان معلمه الأول، استمر وحافظ على إبداعه لأنه لا زال متمسكا بروح جاهين، تعلم السينما على يد أحمد زكي ومحمود عبد العزيز».

لم ينكر شريف منير بعد تقديم «صاحبة السعادة» له دورها في حياته، كصديقته المقربة، وبدأ في سرد بدايته: «ليكي فضل كبير عليا، مكنتش اعرف يعني إيه تصوير، تهت في الإسكندرية وقلت لك الحقيني يا إسعاد، وجابوني عندك».

كواليس أول عمل فني لشريف منير

كانت تونس هي محطة شريف منير لتصوير 3 حلقات، لكنها الأصعب في بدايته، فقد سافر في 3 أيام: «كنت طالب في معهد فنون مسرحية سنة أولى، الباسبور 6 أشهر، سافرت وقدمت الباسبور طلبوا شهادة التجنيد وقلت كتير إن معنديش أنا وحيد أبويا، كلهم 6 مشاهد الشطنة دخلت الطيارة راحت مع الفنانة سعاد حسين على تونس، رجعت محبط عايز اروح اشتغل، في 24 ساعة طلعت شهادة التجنيد، وبعدين سافرت تونس».

قبل التصوير، انتابت «منير» رهبة شديدة بينما كان يحفظ مشهدين. وعندما رأى كبار النجوم يحفظون بسهولة، شعر بالقلق، لكنهم طمأنوه، وبشكل خاص إسعاد يونس التي حجزت له غرفة وحاولت تهدئته.