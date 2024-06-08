«صرف صحي الإسكندرية»: الاستفادة من مشروع «هاضم الحمأة» في إنتاج الكهرباء

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن مشروع هاضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية تم الاستفادة منه في إنتاج الكهرباء، والذي يعد من أفضل وأحدث الممارسات لتحقيق مأمونية تداول الحمأة وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، ضمن ورشة عمل نظمتها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن التداول الآمن للحمأة.

نافع: تطبيق كامل لمأمونية تداول الصرف الصحي

وأكد نافع أن المجهودات التي تبذلها شركة صرف الإسكندرية والخبرات المتراكمة لديها في موضوع مأمونية تداول الصرف والحمأة انعكست على المجتمع السكندري بالإيجاب وأدت إلى تحسن الحالة البيئية والصحة العامة.

وأوضح أهمية التطبيق الكامل لمأمونية تداول الصرف الصحي باعتبارها منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة، كما أشاد بمجهودات قطاع المعامل والجودة في ذات الصدد.

وأشار الدكتور أحمد النظامي رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن الورشة تعد بداية لسلسلة ورش عمل تهدف لتبادل الخبرات مع الشركات التابعة لتحقيق مأمونية تداول الحمأة لحماية الاستثمارات واستدامتها.

إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن مدير إدارة سلامة مأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، أهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد لما لها مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة ومستدامة للمواطنين.

شارك في ورشة العمل التي استمرت لمدة 4 أيام، وتضمنت زيارة ميدانية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «الشرقية - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - المنيا - أسيوط».