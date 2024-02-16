«الصرف الصحي» بالإسكندرية: متابعة مستمرة للتعامل مع الأمطار الرعدية

تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال جولة تفقدية اليوم، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، مشيدا بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارها في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها الإسكندرية.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأكد رئيس الشركة في تصريحات صحفية، استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الثلاثاء الماضي، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الحالة اليوم الجمعة، حيث تشهد الإسكندرية أمطارا متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق وخاصة شمال وشرق المحافظة.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت أمس الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متوسطة لغزيرة استمرت حتى صباح اليوم.