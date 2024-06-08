الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنّ مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، إذ تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

الكشف على 1237 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنّ المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير السنقورية بمركز بني مزار، خلال يومي 5 و6 يونيو الجاري، إذ جرى الكشف الطبي على 1237 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ القافلة شملت عديدًا من التخصصات، منها الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال، 223 باطنة، 90 نساء، 52 أسنان، 129 جلدية، 74 تنظيم أسرة، وإجراء 202 تحليل متنوع، 32 حالة موجات صوتية، 5 حالات أشعة عادية، و90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ90 حالة وذلك من خلال عيادات متنقلة.