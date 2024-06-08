محافظ الغربية يطمئن على جاهزية المدارس قبل امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، محيط المدارس بهدف الوقوف على جاهزيتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق الإثنين القادم، وسط استعدادات مكثفة من قِبل كافة الجهات المعنية بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، فقد حرص محافظ الغربية، على تفقد تجهيزات محيط المدارس في مركز ومدينة كفر الزيات، حيث تفقد مدارس «الشهيد حلمي عبد الرؤوف، وبلال ابن رباح، والشهيد طيار محمود مبروك»، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

التنسيق مع الجهات المعنية

وشدد الدكتور طارق رحمي على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة الغربية، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد الكامل للامتحانات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بصورة طبيعية.

أعمال التطوير

كما حرص «رحمي» على تفقد أعمال التطوير التي تشهدها مدينة كفر الزيات، ومنها طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، وأعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول 2100 متر، وذلك في إطار الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، و الوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.