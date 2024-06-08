6 تعليمات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق بعد غد الاثنين، بمادتي التربية الدينية والوطنية، وجهت مديرية التعليم بالقاهرة، عددًا من الإرشادات والنصائح لطلاب الثانوية العامة حرصًا على مستقبلهم وضمان سير الامتحانات في هدوء.

وقدمت مديرية التعليم، عددًا من النصائح التي يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بها، كالآتي:

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- احرص على التواجد مبكراً أمام لجنة الامتحان.

- يُحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

- التزم الهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل سير الامتحان.

- عند بدء الامتحان، لا تنظر حولك وحاول التركيز في ورقة امتحانك.

- راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.

-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان.

توفير وسائل التهوية

وشددت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، على توفير كل سبل الراحة داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، واتخاذ الاجراءات الوقائية وتعقيم اللجان وتنظيفها، وتوفير وسائل التهوية ومبردات الماء للتيسير على الطلاب، واتخاذ ما يلزم لتوفير كل سبل الراحة داخل اللجان.