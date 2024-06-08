3 وصفات طبيعية لتقليل الزيوت بالشعر الدهني في الحر.. أبرزها خل التفاح والشاي

يحتاج الشعر الدهني للعناية والترطيب بشكل مستمر، خاصةً خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك للحفاظ عليه وحمايته من تراكم الشوائب بسبب الدهون والعرق، ولذلك تسعى الكثير من الفتيات والنساء إلى البحث عن ماسكات طبيعية للحد من الزيوت التي تفرزها الفروة.

وخلال التقرير التالي نقدم لكِ عدة ماسكات بسيطة في المنزل للحفاظ على شعرك من عوامل التلوث والإجهاد والتقشير والتغييرات في حرارة الطقس، وإعادة التوازن للغشاء المائي الدهني، وفقًا للدكتورة ندى أحمد استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر لـ«الوطن».

خل التفاح لتوازن الزيوت في الشعر

يعمل خل التفاح على الحفاظ على توازن الزيت على الشعر، والتخلص من الزيوت الزائدة، وهو أحد أكثر المواد التي تساعد على تقليل من إفراز الدهون، إذ يساعد حمض الأسيتيك على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني في فروة الرأس، وتقليل تراكم الزيت في فروة الرأس، ويعمل منشط قوي للشعر يمنح الشعر نعومة ولمعان.

طريقة الاستخدام

- امزجي 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، واغسلي شعرك جيدًا، وضعيه على الشعر، واتركيه لمدة خمس لـ 10 دقائق، واغسليه بالماء الفاتر، الماسك مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.

ماسك الزبادي والبيض

يعمل على التخلص من الدهون الزائدة في الشعر، وتطهير فروة الرأس والشعر ويساعد في التخلص من القشرة تطويل الشعر.

المقادير

بياض بيضة.

ملعقتان زبادي.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

- اخفقي البياض في وعاء مع عصير الليمون والزبادي، وبعد أن تغسلي شعرك قومي بدهن الخليط على الشعر، واتركيه لمدة 15 دقيقة، اغسلي شعرك بالماء الدافئ، كرري الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.

الشاي الأسود

الشاي الأسود يحتوي على مواد تمنع تكوين الدهون الزائدة على فروة الرأس عن طريق شد المسام.

طريقة الاستخدام

- ضيفي ملعلقتين كبيرتين من الشاي الأسود لكوب من الماء واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، صفي الشاي واتركيه، يغلي ليبرد، ودلكي به فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة 5 دقائق، واغسلي شعرك ثم ضعي الشامبو على شعرك واغسليه بالماء، كرريها مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.