مصدر يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة حاليا، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ يستمر 15 يوما بداية من 3 حتى 17 يونيو الجاري، استعدادا لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 على مستوى المحافظة، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، سيجري فتح باب التقديم للإلتحاق بالثانوية العامة وتقديم استمارة التقديم لكل طالب فى مدارس الثانوى العام بمحافظة القاهرة.

نسبة النجاح بالإعدادية

من المقرر أن يعتمد محافظ القاهرة نتيجة تنسيق الثانوية العامة فور صدورها من مديرية التربية والتعليم، بعد حساب الدرجات وعدد الأماكن الموجودة، وعدد الفصول بالمدارس الثانوية، حيث وصلت نسبة النجاح بالدور الأول للصف الثالث الإعدادي لـ84.7%.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

قال مصدر بـ«تعليم القاهرة» في تصريحات لـ«الوطن» إن تحديد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، خلال الأيام المقبلة، وسيقترب بشكل أو بآخر من تنسيق العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى في القاهرة 245 درجة، ثم خفض الحد الأدنى إلى 235 درجة، بعد حصر الأماكن الموجودة بالإدارات التعليمية.