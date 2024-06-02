محافظة القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة بمختلف الأحياء

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها بمختلف الأحياء دون استثناء لتنفيذ القانون والتشديد على فرض هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالدعبد العال، محافظ القاهرة.

وشددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وتكليف الأجهزة التنفيذية بالمنطقة بتكثيف جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها والاستجابة السريعة والفورية لكافة شكاوى وطلبات المواطنين لتحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

إزالة فورية

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر وبالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، بتنفيذ قرار إزالة لمخالفة صب أعمدة على جزء من الدور السابع فوق الأرضي بالجهة الشرقية بمسطح ألف متر مربع، وذلك بالقطعة 19 الحي الثالث بالهضبة الوسطى بالمقطم.

التعامل مع مخالفة البناء

وتضمنت المخالفة، البناء بدون ترخيص، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشددت نائب المحافظ على متابعة الموقع بعد الإزالة لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.