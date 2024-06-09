«الوطن» داخل مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية للخط الرابع للمترو

على مساحة 8200 متر مسطح، أنشأت وزارة النقل، مصنعا لإنتاج الحلقات الخرسانية للخط الرابع للمترو، الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه، لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

عمال مصريون ينتجون «بعرق جبينهم» أعمالًا ضخمة من الحديد، فارقت الليونة نعومة أياديهم، إذ أصبحت الصفة الغالبة في العمل هي «الشاق»، فما بين شرارات آلات القطع والأسمنت والرفع بالأوناش، يبذل العمال جهودا مُضنية لكتابة صفحة جديدة في إنجاز المشروعات القومية عنوانها «الخط الرابع للمترو».

مراحل إنتاج الحلقات الخرسانية

أجرت «الوطن» جولة بالمصنع، للوقوف على آليات إنتاح الحلقات الخرسانية بداية من أعمال الحدادة وصولاً إلى عمليات المعالجة وأخيراً التشوين والنقل للتركيب في ماكينات حفر أنفاق الخط الرابع للمترو، إذ قدّم المهندس أحمد شحاتة، مدير المصنع شرحاً تفصيليلا لجميع المراحل.

يُنتج المصنع وفق «شحاتة»، 7 حلقات خرسانية في اليوم، إذ أنتج حتى الآن منذ 2023 نحو 1220 حلقة وتصل الطاقة الإنتاجية له كاملة 3008 حلقات، بواسطة 200 عامل، مؤكداً أن الحلقة الواحدة تحتاج إلى طن حديد.

أولى مراحل إنتاج الحلقات الخرسانية، وفق ما وضحه المهندس أحمد شحاتة، هي أعمال الحدادة المسلحة إذ يتم توريد حديد تسليح قطر 12 مم على هيئة لفف لتقليل الهالك في التصنيع، ويتم التحكم بماكينات لف الكانات والمقص باستخدام الحاسب الآلي حيث تم إدخال البيانات المطلوبة والمقاسات والزوايا ثم يتم التشغيل، وأخيراً يتم تجميع التقفيصة الحديد داخل قوالب حيث المقاسات والماسافت طبقاً للوحدات المعتمدة مع التربيط بسلك الرباط ثم اللحام لتثبيت الحديد عند الرفع والتشوين.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في أعمال الصب حيث يتم وضع التقفيصة الحديد داخل قالب الصب وتركيب الإكسسورات المطلوبة، وفور الاستلام يتم غلق غطاء القالب ويتم الصب، ويتم صب الخرسانة باستخدام مزراب سيارة الخلط مباشرة أو باستخدام دلو الصب، ثم يتم هز الخرسانية المصبوبة باستخدام الهزازات الموجودة والمتصلة بقالب الصب.

أعمال المعالجة بالبخار

وبالنسبة للمرحلة الثالثة في أعمال التشطيب، عند الوصول إلى مرحلة الشك الابتدائي للخرسانة المصبوبة يتم رفع أغطية قوالب الصب وتسوية السطح الخارجي للسيجمنت باستخدام قدة ألومنيوم، ويتم تعيين 2 مبيضين مهرة في نفس القالب لمسح سطح الخرسانة باستمرار، وتتمثل المرحلة الرابعة في أعمال المعالجة بالبخار حيث يتم استخدام المعالجة بالبخار للحصول على الجهد المطلوب للخرسانة بوقت أقل ويتم استخدام هذه الطريقة لزيادة الإنتاجية فقط.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فههي تتمثل في أعمال رفع السيجمنت من القالب حيث يتم رفع السيجمنت من قالب الصب عند تحقيق نتيجة تكسر مكعب الخرسانة، ومن الأهمية قبل رع السجمنت من القالب التأكد من فك جميع مسامير ربط القالب والإكسسورات، ثم المعالجة بالمياه لمدة 7 أيام ويتم تشوين القطع لمدة 28 يوماً ثم نقلها إلى ماكينة الحفر.

تصنيع الحلقات الخرسانية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية

يشتمل مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية، على منطقة تشوين الحلقات الخرسانية بمساحة 8700 متر مربع، وتكفي لـ750 حلقة، ويخدم منطقة التشوين 2 ونش جانتري.

وأشار المهندس أحمد شحاتة، إلى أن تصنيع الحلقات الخرسانية في مصر، يتم طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية: «لأنها بتتركب بعمق 30 متراً من سطح الأرض فلازم تكون مفيش فيها أي عيب».