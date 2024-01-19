العطلات الرسمية 2024 للطلاب والموظفين.. اعرف المتبقي في شهر يناير

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر الجريدة الرسمية عن تفاصيل العطلات الرسمية 2024، ومواعيد الإجازات التي يحصل الموظفون عليها خلال العام الجديد، والأيام المتبقية في شهر يناير الجاري، إذ ينتظر الكثير من العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص الحصول على إجازة رسمية حتى يتمكنوا من قضاء عطلة ممتعة برفقة الأسرة أو الأصدقاء، سواء كان بالسفر إلى إحدى المدن الساحلية أو للحصول على قسط من الراحة في المنزل.

وعن عدد أيام العطلات الرسمية 2024، فيصل عددها في العام بأكمله إلى 18 يوم، وبعد الحصول على إجازة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير الماضي، اصبح المتبقي 17 يوم فقط، من بينهم يوم في شهر يناير الجاري، وجاءت الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 كالتالي:

العطلات الرسمية 2024 المتبقية

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: توافق الإجازة يوم الخميس 25 يناير

- عيد الفطر المبارك: تبدأ من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل.

- عيد تحرير سيناء: توافق الإجازة يوم الخميس 25 إبريل.

- عيد العمال: توافق الإجازة يوم الأربعاء 1 مايو.

- عيد شم النسيم: توافق الإجازة يوم الإثنين 6 مايو.

- وقفة عيد الأضحى: توافق الإجازة يوم الأحد 16 يونيو.

- عيد الأضحى المبارك: تبدأ الإجازة من الإثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو.

- ثورة 30 يونيو: توافق الإجازة يوم الأحد 30 يونيو.

- رأس السنة الهجرية: توافق الإجازة يوم الإثنين 8 يوليو.

- ثورة 23 يوليو: توافق الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف: توافق الإجازة يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): توافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر.

وجرت العادة إلى ترحيل الإجازات التي توافق منتصف الأسبوع حتى يوم الخميس، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية.