ياسر جلال: صورت شخصية «شهريار» قبل جودر.. ومحمد السعدي مقترح اسم المسلسل

أكد الفنان ياسر جلال، أن تجسيد شخصيتان في مسلسل «جودر» استلزم وقتًا طويلًا للتهيئة والاستعداد لهما، موضحًا أن من ساعده هو تصوير شخصية «شهريار» في البداية، والانتهاء من كل مشاهده، مشددًا على أن هذا كان اتفاقه من البداية مع المخرج والإنتاج.

شخصية «شهريار»

شدد «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه طلب هذا الأمر لكي يتقمص الدور بطريقة جيدة، موضحًا أنه بدأ بعدها تصوير الجزء الخاص بشخصية «شهريار» التي بها شيء من السذاجة والطيبة الشديدة في رد فعله، والنبل في الأخلاق والصراحة.

وأوضح أن صاحب فكرة تسمية المسلسل بـ«جودر» هو المنتج محمد السعدي رئيس شركة «ميديا هب»، وكان هناك إصرار منه، مشددًا على أن البعض سخر من اسم المسلسل، ووصل له العديد من التعليقات، وردود الفعل من الجمهور على المسلسل، والإصرار على أن يكون اسم المسلسل جودر، كان له فائدة كبيرة للعمل.