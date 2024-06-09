احذر السهر حتى هذه الساعة.. يسبب الاضطرابات العقلية والاكتئاب

تحذيرات عديدة أطلقها عدد من الباحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، بشأن التأثير الخطير للنوم بعد الساعة الـ1 صباحًا على صحة الإنسان النفسية والعقلية، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي، لذا نتناول في التقرير التالي، الأخطار المحتملة للنوم بعد منتصف الليل، ونصائح تساعدك على النوم مبكرًا.

حدوث الاضطرابات العقلية

نوم الأشخاص بعد الساعة 1 صباحا، يجعلهم يعانون من الاضطرابات العقلية والسلوكية والعصبية والاكتئاب واضطراب القلق العام، في حين يتمتع من يذهبون للنوم قبل هذا الوقت بصحة عقلية أفضل، حسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن».

وتابعت أن النوم المتأخر يضعف الوظائف الإدراكية، لتأثيره السلبي على القشرة الجبهة الأمامية من الدماغ، ما يؤدي إلى كثرة النسيان وصعوبة التركيز.

ومن الملاحظ دائمًا، أن الشخص الذي يذهب للنوم في ساعة متأخرة من الليل يشعر بالضيق والتوتر، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، كما يؤدي إلى حدوث خلل في هرمونات الجسم وزيادة الوزن، نظرًا للشعور بالجوع ليلًا وتناول الكثير من الطعام.

نصائح تساعدك على النوم مبكرًا

ينبغي اتباع 3 نصائح تساعدك على النوم مبكرًا، حتى تحمي نفسك من أضرار النوم المتأخر على صحتك، وهي كالتالي: