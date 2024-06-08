حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الجدول الكامل لمواعيد قطارات عيد الأضحى 2024، موضحة أنه يبدأ تشغيل القطارات الإضافية اعتباراً من يوم 10 يونيو الجاري، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد لتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، الجدول الكامل لمواعيد قطارات عيد الأضحى 2024، وفق ما أعلنت عنه السكة الحديد، وهو كالآتي:

قطار 2040 تالجو «القاهرة - الأقصر»

- يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 وحتى 27 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 08:40 مساء من محطة القاهرة

- يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً

قطار 2041 تالجو «الأقصر - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 وحتى 28 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر

- يصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساء

قطار 1940 VIP «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة

- يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً

قطار 1941 VIP «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتى 28 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحاً

قطار 1946 VIP «القاهرة - أسوان»

- يعمل يوم 14 /6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 05:00 مساء من محطة القاهرة

- يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً

قطار 1947 VIP «أسوان - القاهرة»

- يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 12:50 صباحاً من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساء

قطار 1942 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة

- يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً

قطار 1943 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتى 28 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً

قطار 1952 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024

- يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة

- يصل أسوان الساعة 01:45 مساء

قطار 1953 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتى 28 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً

قطار 1954 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة

- يصل أسوان الساعة 11:05 مساء

قطار 1955 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتى 28 / 6 / 2024

- يقوم الساعة 10:15 صباحاً من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء

قطار 1944 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان»

- يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 05:10 مساء من محطة الإسكندرية

- يصل أسوان الساعة 09:05 صباحاً

قطار 1945 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية»

- يعمل يوم 19 /6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 09:30 مساء من محطة أسوان

- يصل الإسكندرية الساعة 01:15 مساء

قطار 2242 ثالثة تهوية ديناميكية «القاهرة - أسوان»

- مخصوص للاتحاد النوعي يوم 13/ 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 06:10 مساء من محطة القاهرة

- يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً

قطار 2243 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة»

- مخصوص للاتحاد النوعي يعمل يوم 21 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحاً

قطار 2244 ثالثة تهوية ديناميكية «الإسكندرية - أسوان»

- مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة الإسكندرية

- يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً

قطار 2245 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - الإسكندرية»

- مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان

- يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء

قطار 2246 ثالثة تهوية ديناميكية «القاهرة - أسوان»

- مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 06:35 مساء من محطة القاهرة

- يصل أسوان 07:45 صباحاً

قطار 2247 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة»

- مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان

- يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحاً

قطار 2248 ثالثة تهوية ديناميكية «القاهرة - أسوان»

- مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 07:30 مساء من محطة القاهرة

- يصل أسوان 10:00 صباحاً

قطار 2249 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة»

- مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6/ 2024 فقط

- يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة أسوان

- يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً

قطار 2250 تحيا مصر «الإسكندرية - أسوان»

- مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 12:30 مساء من محطة الإسكندرية

- يصل أسوان الساعة 05:50 صباحاً

قطار 2251 تحيا مصر «أسوان - الإسكندرية»

- مخصص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 06:30 مساء من محطة أسوان

- يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً

قطار 2252 ثالثة تهوية ديناميكية «الإسكندرية - أسوان»

- مخصص لنادي أبو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 12:20 مساء من محطة الإسكندرية

- يصل أسوان الساعة 04:45 صباحاً

قطار 2253 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - الإسكندرية»

- مخصص لنادي أبو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24 / 6 / 2024 فقط

- يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان

- يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء