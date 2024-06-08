بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العامة، يواصل الطلاب استعداداتهم بالتركيز على بعض المواد التي يحتاجون إلى الحصول على درجاتها كاملة، ومنها اللغة العربية كونها تحتوي على فروع عديدة، وهي من المواد المقرر لجميع الشعب «الأدبية، علمي علوم، علمي رياضة»، لذا نستعرض جمع كلمة سكر التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024، وفقًا لتصريحات مصطفى عباس مدرس اللغة العربية، لـ«الوطن».

جمع كلمة سكر.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024

كلمة «سكر» اسم جنس وهي من الكلمات التي ليس لها جمع مشهور، لكنها من الكلمات التي يفهم منها المفرد والجمع من لفظها، وتطلق على الواحدة والجمع، بحسب مصطفى عباس مدرس اللغة العربية.

وشدد عباس، على ضرورة أن يقوم طلبة الثانوية العامة بالتدرب بشكل كبير على الامتحان، من خلال إجابة الأسئلة على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات منهج اللغة العربية طلاب الثانوية العامة 2024

وعن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024، من خلال الأسئلة والدرجات بورقة الامتحان، أوضح معلم اللغة العربية، أن عدد أسئلة الامتحان 55 سؤالًا، وفقًا لنظام «البوكليت»، موضحًا أن هناك 4 أسئلة مقالية بـ10 درجات، و51 سؤالا اختياريا بواقع 70 درجة.

وأضاف، أن أسئلة النصوص بواقع 20 درجة، والنحو بواقع 20 درجة وأسئلة الأدب بواقع 6 درجات والبلاغة بواقع 6 درجات، و14 درجة لسؤال التعبير، و8 درجات لسؤال القراءة، و6 درجات لأسئلة القصة.