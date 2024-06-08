أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الدقهلية، التي جاءت بعد اعتماد النتيجة، وإتاحتها من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف، عن طريق الدخول والحصول برقم الجلوس عليها.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالدقهلية

يستعرض التقرير التالي، أسماء أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية كالآتي:

- الأول ريناد محمد حمدين أحمد بكير

- الأول مكرر فاطمة عادل البشير إسماعيل

- الأول مكرر: تسنيم وليد إبراهيم عبد المنعم

- الرابع: ملك أبو العلا حسني السعيد

- الرابع: عبدالله أشرف عبدالله إبراهيم

- السادس: نورا سلامة صبحي حسن

- السادس آيات محمد مصطفي محمد

- الثامن: أحمد حازم صلاح الدين محمد

- الثامن: ندى بشري يونس عبدالله

- الثامن: محمد أحمد حامد عبد الوهاب

- الثامن: حبيبة سامح عباس

- الثامن: إيمان أحمد حامد متولي

- الثامن: هاجر عبد الغني الشاذلي

- الثامن: روان محمد حمدين أحمد

- الثامن: سمية أحمد عادل حامد

- الثامن: عائشة مصطفى جمال ساري

- الثامن: جنى عمرو جلال إسماعيل

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين:

- الأول: ضحى محمود علي عوض الله

- الثاني: محمد طارق البيومي

- جنى محمود خفاجي عبد الحميد

- السيد باسم علي مصطفى

- محمد رضا ناجح حسن

- مايا محمد يوسف أبو النجا