التحالف الوطني: توزيع 54 ألف وجبة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لحوم ووجبات مطهية على الأسر الأكثر احتياجا من خلال مؤسسة الجارحي؛ لإدخال البهجة على قلوب أهالي الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح التحالف الوطني، أن تلك المبادرة تستهدف 50 ألف أسرة، بالإضافة إلى 250 ألف مستفيد من أهالينا بمحافظتي الفيوم والجيزة، لافتا إلى تجهيز وتوزيع اللحوم من خلال إنشاء منافذ لتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي.

توزيع اللحوم على المستحقين

وأشار التحالف إلى أن توزيع اللحوم على المستحقين، يتم طبقا لقواعد بيانات دقيقة بالشراكة مع 100 جمعية شريكة وقاعدية، مشيرا إلى توفير الوجبات المطهية من خلال تشغيل مطابخ خيرية لإنتاج 6000 وجبة مطهية يوميا لتوزيع 54 ألف وجبة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

ولفت التحالف إلى أن مؤسسة الجارحي شاركت خلال شهر رمضان في توزيع مليون وجبة مطهية و100 ألف كرتونة خير على أهالي محافظات الفيوم والجيزة والقليوبية والسويس، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات لإدخال البهجة على قلوب المواطنين وأبنائهم، خلال عيدي الفطر والقيامة.

وتؤكد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على التزامها المستمر بدعم الأسر المحتاجة وإدخال البهجة على قلوب المواطنين في مختلف المناسبات، وذلك إيمانا منها بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.