«التحالف الوطني» يحتفل بتخطي مستفيدي مبادرة «عنيك في عنينا» عتبة المليون مواطن

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واوركيديا للصناعات الدوائية بتخطي المستفيدين من مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي مليون مواطن بتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى قرية الغار والقرى المجاورة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المحافظين كلا فى محافظاته، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني الرائدة في القطاع الطبي.

مبادرة عنيك فى عنينا

وأشار هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير إلى أن قافلة عنيك فى عنينا من صناع الخير واوركيديا بقرية الغار نجحت ومنذ انطلاق عملها مع ساعات الصباح في توقيع الكشف على عيون 450 من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان تماما ليصل عدد المستفيدين من مبادرة عنيك في عنينا منذ انطلاقها وحتى اليوم مليون و345 الف مواطن.

وأكد أن قافلة قرية الغار شهدت توزيع قطرات علاجية على 270 مستفيدا وتشخيص احتياج 175 من الأهالى لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسليمها للأهالي قريبا كما تم تشخيص احتياج 75 من الأهالي لعمليات جراحية تمهيدا لإجرائها قريبا كل ذلك بالمجان تماما.

وأضاف أن صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائية نجحا من خلال تعاونهما في تنفيذ مبادرة عنيك في عنينا في تنظيم 2112 قافلة بكل مراحل تنفيذها بداية من مرحلة توقيع الكشف إلى مرحلة توزيع النظارات إلى مرحلة إجراء العمليات الجراحية.

مزيد من التعاون

وأوضح أن التعاون مستمر في الفترات القادمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى لأكبر عدد ممكن من أهلنا في القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا من مؤسسة صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائية وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومستشفيات الرمد وأقسام الرمد بعدد من مستشفيات وزارة الصحة، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه المؤسسات الطبية؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة وكان آخر هذه الأجهزة جهاز تشخيص أهدته عنيك في عنينا مؤخرا لمستشفى الحسين الجامعي وجهاز تشخيص لمستشفى رمد طنطا.