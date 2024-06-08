النائب وجيه أباظة: القمة المصرية الأذربيجانية تعكس تنامي دور مصر الإقليمي والدولي

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأذربيجاني، تأتي في توقيت مهم لتعكس دور مصر الإقليمي والتحرك مع البلاد كافة من أجل حشد الدعم العالي لصالح دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

اللقاء يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد «أباظة»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللقاء أيضًا يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر أذربيجان، خاصة أن الأخيرة تعد من الدول المهمة والغنية بالعديد من الموارد، إضافة إلى أنها كسوق مهمة وجديدة، من أجل دعم العلاقات الاقتصادية.

وأشار النائب إلى أن العلاقات مع أذربيجان لها أبعاد سياسية، في إطار تحركات الرئيس للدعم السياسي العالمي للقضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام الدولي، منوها إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاءات على ضرورة وقف إطلاق النار، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتزام مصر التاريخي بقضايا الأمة العربية، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد وجيه أباظة، إلى أن مصر تدعو للسلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس يستغل المحافل الدولية مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية

وأوضح «أباظة» أن الرئيس السيسي يستغل المحافل الدولية كافة، ولقاءاته المستمرة مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية، وعرض رؤية مصر بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووقف إطلاق النار، وهو ما أدى لإعلان الكثير من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يسعى أيضا للتحرك في كل دول العالم، لفتح أسواق جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية، وأسواق جديدة أمام الصادرات، وجذب الاستثمار الرئيسي.