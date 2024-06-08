وزير الرياضة يؤازر بعثة منتخب مصر قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو (صور)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة وتوديع بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولي، قبل سفرهم إلى غينيا بيساو؛ استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الوزير طالب اللاعبين بتحقيق الفوز الرابع

وطالب وزير الرياضة اللاعبين بتحقيق الفوز في المباراة التي تقام على ملعب 24 سبتمبر، الاثنين المقبل، وحصد ثلاث نقاط تعزز من التأهل لكأس العالم، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والتركيز، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وتوجه وزير الرياضة إلى مطار القاهرة الدولي وجلس مع الفريق خلال إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى غينيا بيساو برئاسة المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تدعم المنتخب الوطني خلال مبارياته، متابعا: «لدىَّ ثقة كبيرة في قدراتكم وما تحملون على عاتقهم من مسؤولية كبيرة لإسعاد الجماهير المصرية».

المدير الفني للمنتخب يشكر الوزير على الدعم المتواصل

بينما وجّه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، شكر البعثة الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة، على الدعم المستمر للمنتخب وتوديع الفريق بالمطار خلال إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المنتخب سوف يلعب من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لتقربه من الوصول إلى كأس العالم ولن يدخر أي مجهود داخل أرض المعلب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في الثلاث جولات بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، وسيراليون في الجولة الثانية بهدفين، والجولة الثالثة الفوز على بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف.