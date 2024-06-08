قبل عيد الأضحى.. اعرف سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم

استقر سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم السبت 8-6-2024 قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حسبما أكد أشرف محمود، عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين بالقاهرة.

سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم

وأشار «محمود» إلى وجود إقبال على الأضاحي، مؤكدًا أن الأسعار لم تتراجع داخل أسواق الماشية، وسجل سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم ما بين 100 - 115 جنيها بحسب الحالة، وتراوح سعر لحم العجول صغير السن ما بين 150 و160 جنيهًا.

أسعار الأضاحي

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأضاحي اليوم في أسواق الماشية، بحسب شعبة القصابين.

- كيلو البقري الكبير القائم 150 جنيها.

- سعر الجاموس الصغير القائم 160 جنيها.

- سعر كيلو البقري صغير قائم 160 جنيها للكيلو.

سعر الأضاحي في مصر 2024

بلغ سعر اللحم البقري كبير السن 110 جنيهات، وكيلو اللحم البقري صغير السن 150 جنيهًا، في حين سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 230 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 160 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أما بالنسبة لأسعار اللحوم البلدي، فقد تراوحت أسعار اللحوم ما بين 320 لـ 350 جنيها.

- وسجلت أسعار اللحوم الكندوز اليوم 390 جنيها لسعر الكيلو.

- سعر كيلو كباب الحلة اليوم سجل 350 جنيها للكيلو.

- سعر اللحوم الجملي تراوحت ما بين 300 و350 جنيها للكيلو.