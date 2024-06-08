«أعلنته الثلاثاء».. دولة إسلامية تقع في خطأ بسبب موعد عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى، إذ يختلف موعد بدايته وفقًا لرؤية الهلال، الأمر الذي تسبب في وقوع دولة إسلامية يبلغ عدد سكانها 174 مليون مسلم، في خطأ ما، بشأن موعد بداية عيد الأضحى، لتصدر بيانًا تعتذر فيه عن ذلك فما القصة؟

دولة إسلامية تعلن مفاجأة بشأن موعد عيد الأضحى

أعلنت إحدى دول جنوب شرق قارة آسيا، تعذر رؤية الهلال لديها، الأمر الذي يعني عدم احتفالها بعيد الأضحى المبارك مثل بقية دول العالم يوم الأحد، وأنها ستحتفل ببدايته يوم الثلاثاء، لتصبح هذه الدولة الإسلامية الوحيدة، التي من الممكن أن تحتفل بعيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق الـ18 من يونيو الجاري، وفقًا لموقع «العربية».

لتتراجع دولة بنجلاديش البالغ عدد سكانها 174 مليون شخص عن ذلك القرار، لتعلن رسميًا وفقًا لبيان لها، أنها ستحتفل بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات والاستغراب حول ذلك، ولم يكن الأمر مقتصرًا على هذه الدولة فحسب، إلا أنه هناك بعض الدول الأخرى، التي من المقرر احتفالها بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين، ولعل أبرزها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وسلطنة عمان والمغرب وباكستان.

مظاهر الاحتفال في بنجلاديش

ترتبط تقاليد الطهي في بنجلاديش، ارتباطًا شديدًا بأسلوب الطهي الهندي وفن الطهي في دول الشرق الأوسط، ويرجع الاحتفال بعيد الأضحى لديهم بالاعتماد على مجموعة من العادات والتقاليد الأساسية، ويعرف عادة بـ«عيد القرياني»، وتُقام عادة الاحتفالات في المساء، لأنهم يكونون منشغلين في الصباح الباكر بذبح القرابين.