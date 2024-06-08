وزير التموين: ضخ 150 طن لحوم طازجة في 1500 منفذ يوميا حتى عيد الأضحى

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت جيدا لعيد الأضحى المبارك، وكشف تقرير تلقاه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طنا يوميا، وضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضان المبردة و5 آلاف رأس خراف حية بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن الوزارة أنشأت غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وصرف السلع التموينية وأسطوانات الغاز ومحطات الوقود.

المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الأضحى

أكد المتحدث الرسمي أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثان وثالث أيام العيد، وسيجري ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.