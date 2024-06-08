مدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع قليل.. التفاصيل الكاملة

يرغب العديد من الطلاب في الالتحاق بمدارس غير الثانوية العامة، عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية 2024، بالتزامن مع إعلان النتيجة في أغلب المحافظات، ونشرح لكم في التقرير التالي بعض المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية.

مدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع قليل

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن هناك مدارس نموذجية يمكن الالتحاق بها بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية 2024 بمجموع أقل من الثانوية العامة وهي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وتعتبر إحدى مكونات مشروع قوي عاملة مصر، والمُمَوَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير وتحسين مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتنمية المهارات.

مميزات مدارس بعد الإعدادية 2024

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.