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فيديو يوثق لحظة استخراج سيدة من بطن ثعبان طوله 5 أمتار في إندونيسيا

كتب:

أنس سعد
07:42 م | السبت 08 يونيو 2024
الثعبان

الثعبان

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشهد مروع ومخيف للحظة استخراج سيدة من بطن ثعبان  طوله 5 أمتار، ابتلعها بالكامل ما تسبب في إنهاء حياتها، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عن نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر الموقع، أن سكان قرية كاليمبانج في مقاطعة سولاويسي وسط إندونيسيا، عثروا على السيدة المتوفية بعد أن ابتعلها الثعبان، صباح اليوم السبت.

كيف عثر السكان على «فريدة»؟

سكان القرية تحدثوا عن رحلة بحثهم عن «فريدة»، وسرعان ما رصدوا الثعبان وبطنه منتفخة، فقرروا أن يشقو بطنه لتظهر لهم رأس فريدة بكامل ملابسها.

حالات أخرى حدثت في وقت سابق

ويذكر أن تلك المنطقة شهدت حالات أخرى لقيام ثعابين بقتل أشخاص، مثل الواقعة التي حدثت العام الماضي، عندما قام سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرق سولاويزي، بقتل ثعبانا طوله 8 أمتار بعدما خنق مزارعا والتهمه.

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بقلم أنس سعد