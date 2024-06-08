فيديو يوثق لحظة استخراج سيدة من بطن ثعبان طوله 5 أمتار في إندونيسيا

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشهد مروع ومخيف للحظة استخراج سيدة من بطن ثعبان طوله 5 أمتار، ابتلعها بالكامل ما تسبب في إنهاء حياتها، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عن نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر الموقع، أن سكان قرية كاليمبانج في مقاطعة سولاويسي وسط إندونيسيا، عثروا على السيدة المتوفية بعد أن ابتعلها الثعبان، صباح اليوم السبت.

كيف عثر السكان على «فريدة»؟

سكان القرية تحدثوا عن رحلة بحثهم عن «فريدة»، وسرعان ما رصدوا الثعبان وبطنه منتفخة، فقرروا أن يشقو بطنه لتظهر لهم رأس فريدة بكامل ملابسها.

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Seorang Petani Wanital Ditelan Piton Saat Hendak Menjual Hasil Kebun ( 7/6/2024)



Dusun III Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pic.twitter.com/8SDoouAV7D — Miss Tweet (@Heraloebss) June 7, 2024

حالات أخرى حدثت في وقت سابق

ويذكر أن تلك المنطقة شهدت حالات أخرى لقيام ثعابين بقتل أشخاص، مثل الواقعة التي حدثت العام الماضي، عندما قام سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرق سولاويزي، بقتل ثعبانا طوله 8 أمتار بعدما خنق مزارعا والتهمه.