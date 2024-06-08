عيون القلب وموعود.. بسمة عطا تتألق في حفلها الغنائي (صور)

أحيت المطربة بسمة عطا حفلًا غنائيًا في مسرح الجمهورية، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها، ومجموعة من أغنيات الزمن الجميل، منها عيون القلب، يا واد ياتقيل، إن راح منك يا عين متحاسبنيش، وموعود.

تفاصيل أغنة بسمة عطا عادي عادي

كانت بسمة عطا طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «عادي عادي» في 17 إبريل الماضي، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، إنتاج TunesArabia.

تفاصيل آخر أغنيات بسمة عطا

كما طرحت مؤخرًا، أغنيتها التي تحمل عنوان «متستبسطنيش»، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أنها مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا، حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.