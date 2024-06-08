أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطلاب أوائل الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد النتيجة للفصل الدراسي الثاني بنسبة 81.6%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88%.

وقبل ساعات، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظة، بعد إعلان اعتماد النتيجة بحضور كل من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبدالفتاح، رئيس كنترول الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

كما أعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، التي يمكن الاستعلام عنها من خلال الضغط هذا الرابط الإلكتروني المتاح، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس.

افتتاح مدارس جديدة

أكد المحافظ خطط المحافظة لافتتاح المزيد من المدارس في مختلف المراكز والمدن، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي وخفض الكثافة الطلابية.

كما شدد على أهمية الأنشطة المدرسية، وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين.

وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات الأوائل والناجحين، متمنياً لهم التوفيق والتقدم المستمر في مسيرتهم التعليمية والمرحلة الثانوية.

ويرصد «الوطن» أسماء الـ10 الأوائل على مستوى محافظة القليوبية، بعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية اليوم.