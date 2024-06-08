ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور، الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية بعد انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتائج الامتحانات بنسبة نجاح 81.6% وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وقدم المحافظ في بيان اليوم السبت، التهنئة للطلاب والطالبات من الأوائل والناجحين، متمنيا لهم التوفيق والتقدم المستمر في مسيرتهم التعليمية والمرحلة الثانوية ومعلنًا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 متاحة من خلال الضغط على هذا الرابط والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

افتتاح عدد من المدارس بالمحافظة

وأشار إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المدارس في عدة مراكز ومدن للنهوض بالمستوى التعليمي وخفض الكثافة، كما أكد أهمية الأنشطة المدرسية وتشجيع الموهوبين والمبتكرين.

في وقت سابق، أعلنت مديرية التعليم بالقليوبية استعدادها لإعلان النتائج للطلاب وأولياء الأمور إذ أكدت سماح إبراهيم وكيل الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتجميع، وسيتم توفيرها عبر الموقع الرسمي للمديرية.